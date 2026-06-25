日産自動車が後場に強含んだ。ロイター通信が２５日、米新興防衛企業のアンドゥリル・インダストリーズが、日産自の追浜工場の取得に向けて協議をしていることが分かった、と報じた。これに反応した買いが入り、日中高値をつけた。記事は、アンドゥリルが検討する取得額は分かっていないとしつつ、取得にあたってはアンドゥリルが自衛隊からどの程度の規模のドローンを受注できるかが重要になると関係者は説明