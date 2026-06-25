フィギュアスケート元五輪代表で、ミラノ・コルティナ五輪での“りくりゅう”ペア金メダルの解説が話題となった高橋成美さん（３４）が北中米Ｗ杯の日本戦観戦のため、スウェーデン戦の行われるダラスに到着したことを報告した。日本代表ユニホームでの街中ショットや、独創的なサメのリュックを背負っている様子などとともに「今日は現地に駆けつけたサポーターの皆さんから応援の極意を学び、明日の試合へ向けて準備万端です」