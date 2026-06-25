フリーアナウンサーの田粼さくら(27)が19日に自身のインスタグラムを更新。珍しいメガネ姿を披露し、ファンから「超絶可愛いです Angel」などと絶賛の声が届いている。 【写真】ポップコーンを持って首をかしげた仕草がたまらない! 田粼アナは超特大のポップコーンを前にし、ご機嫌の表情。ポップコーンを手に取る姿や、食べている写真を投稿している。初夏らしくノースリ&