水上バイク玉野海上保安部提供 2025年9月21日に岡山市東区の宝伝海岸で、水上オートバイから女性２人が海に落ち、このうち1人が死亡した事故で、玉野海上保安部は6月25日、水上オートバイを操縦していた岡山市の41歳の男性を業務上過失致死傷の疑いで、玉野区検察庁に書類送検しました。