記事ポイント那覇市松川に建つ16階建・328室のシティホテルが新たに取得される2026年7月31日に取得予定、コアグローバルマネジメントが運営を担う首里城まで徒歩約15分、那覇空港から車で約15分の立地 NBIホールディングスは、沖縄県那覇市松川に位置するシティホテルを「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」としてリブランドし、2026年7月31日に取得する予定です。取得後はホテル運営者をコアグローバルマ