JRAは25日、25年阪急杯、セントウルSと重賞を2勝したカンチェンジュンガ（牡6＝庄野、父ビッグアーサー）が25日付で競走馬登録を抹消されたと発表した。今後は阪神競馬場で乗馬になる予定。通算24戦6勝。5月2日の京王杯SC12着後、右前浅屈腱炎が判明した。