JR西日本によりますと、JR姫新線の久世駅と中国勝山駅間で発生した倒木による、新見駅～津山駅間の運転見合わせは、現地で倒木の撤去作業が行われていますが、処置に時間がかかっているため、終日運転取り止めが決まりました。（25日午後2時40分現在）