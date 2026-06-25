ベトジェットエアは、名古屋/中部〜ニャチャン線でシルバーウィークにチャーター便を運航する。名古屋/中部発が9月19日、ニャチャン発が9月23日の1往復を運航する。通常は乗り継ぎ便となるものの、直行便では約5時間に短縮される。ツアー商品はエイチ・アイ・エス（HIS）が販売している。往復受託手荷物20キロまでと機内食が付帯する。旅行代金は199,800円から。ツアーデスクも設ける。■ダイヤVJ名古屋/中部（09：00〜11：00）