山形市などによりますと、きょう正午ごろ、山形市中桜田の路上で成獣とみられるクマ１頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃場所 現場は市道三本木線の展望台から南へおよそ３００メートル地点です。 目撃者が車で山形市街地方面へ走行していたところ、クマが道路を東の山側へ横断していたということです。 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（地図） ■６月のクマ目撃情報（山形市） 6月24日（水曜）