キーコーヒーは、全国で展開する「KEY'S CAFE」において夏限定のドリンク「リッチマンゴー」を7月2日から順次発売する。「リッチマンゴー」は、南国のフルーツを代表するマンゴーを存分に味わえる、夏限定ドリンク。マンゴーの果肉やソースをドリンクのベースとトップに使用し、ひとくち飲めば口いっぱいにマンゴーの味わいが広がる、ぜいたくな一杯に仕上げている。メニューはソーダとフローズンの2種類をラインアップ。その日の