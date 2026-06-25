モーニング娘。'26の牧野真莉愛さんが24日、日本武道館で卒業公演を行いました。グループに約12年在籍した牧野さんは、個人としてもバラエティ番組やファッション誌で活躍。筋金入りの北海道日本ハムファイターズのファンとしてもたびたび話題を集め、グループの中でも一際存在感を放っていました。【写真を見る】【 牧野真莉愛 】約12年のモー娘。人生に幕 卒業公演を高橋愛や田中れいならOGも見守る「大監督 新庄つーたんからの