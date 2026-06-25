神奈川県秦野市で、認知症の姉妹の自宅から金品を盗もうとしたとして、介護福祉士の男が逮捕されました。窃盗未遂の疑いで逮捕されたのは、秦野市堀川の介護福祉士・大津直也容疑者（43）です。大津容疑者は先月26日の朝、秦野市の80代の姉妹の自宅から金品を盗もうとした疑いがもたれています。警察によりますと、姉妹はいずれも認知症で、大津容疑者が勤務する施設のデイサービスに通っていました。姉妹の親族が寝室のたんすに保