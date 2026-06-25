JR東日本によりますと、青森県で震度6強を観測した地震の影響で、運転を見合わせていた東北新幹線は、25日午後1時56分に全線で運転を再開しました。運転は再開しましたが、運休や遅れが発生しています。これまでに地震による乗客のけがや、設備の被害といった情報は入っていません。東北新幹線は、地震直後から東京から新青森の全線で一時、運転を見合わせていましたが、区間ごとに順次運転を再開させていました。