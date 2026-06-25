JR東日本によりますと、青森県で震度6強を観測した地震により、一部運転を見合わせていた東北新幹線は、東京駅と新青森駅の間で午後2時前に全線で運転を再開しました。ただ大幅な運休や遅れが発生しています。秋田新幹線も全線で運転を再開しています。