女優武田久美子（57）が25日、インスタグラムを更新。今日発売の写真週刊誌「FRIDAY」（講談社）での表紙掲載をアピールした。「本日は、私が表紙を務めるFRIDAYの発売日です」と書き出すと、「皆さまのお気に入りカットがあったら、ぜひ教えて下さいね。またインタビューページもありますので、ぜひチェックしてみて下さい」とした。伝説となった“貝殻ビキニ”グラビアは一世を風靡（ふうび）した。9月9日には、23年ぶりとなる写