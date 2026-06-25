女優でプロ雀士の佐野ひなこが２５日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。最近打った麻雀で起きた奇跡的な経験を明かした。佐野は「先日配牌が神がかってた話です。さすがにこれ、だれか仕組んでます？って何度も確認したけど、流石にそんなことやる人いないよ、ってなったので」と投稿。添付した画像では配牌で九蓮宝燈テンパイ。当然、手詰みではなく、全自動麻雀卓での配牌だが、佐野はさすがにあり得ない…と思ったよう