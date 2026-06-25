ロッテは25日、6月26日からマリーンズオンラインストア限定で愛斗外野手の移籍後初ホームランを記念したグッズの受注販売を開始することになったと発表した。愛斗は 6月19日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）に 9番センターで先発出場し、6回裏の攻撃で楽天の柴田大地投手よりレフトへ満塁ホームランを放ち、移籍後初ホームランを記録した。販売する記念グッズは、直筆サイン入りボールの数量限定販売に加え、記念Tシャツやフ