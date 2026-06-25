ドジャースの大谷翔平投手（３１）が盟友のメモリアル弾を祝福した。２４日（日本時間２５日）の敵地ツインズ戦で２回に先頭のムーキー・ベッツ内野手（３３）が７球目、１５２キロの真ん中高めのフォーシームをフルスイング。グングン伸びた打球は左中間席に飛び込んだ。９号先制ソロは通算３００号のメモリアル弾となった。その裏、大谷が３失点で逆転を許したが３回にすぐに３点を返し４―３で勝利。大谷に今季８勝目（