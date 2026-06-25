神経質、几帳面、堅いなどと言われがちなＡ型ですが、そんな「Ａ型の彼氏」に合わせて、女子が陰ながら努力していることもあるようです。しかしその努力を「疲れるな…」と感じると、ふたりの仲も壊れかねません。そこで今回は、「Ａ型の彼氏のために『女子がさりげなく気を使っていること』９パターン」を紹介します。【１】彼の好みのファッションやヘアメイクをほんの少しでも取り入れる「時々自分の好みを押し付けてくる感じ」