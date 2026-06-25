JR西日本 大雨に伴う、JR西日本の列車運行への影響は、6月25日午後1時50分時点で、下記のようになっています。 姫新線は、倒木の影響により、7時42分から新見駅～津山駅の運転を見合わせています。 伯備線は、落石を検知する装置が作動した影響により、午前9時49分から備中高梁駅～新見駅間で運転を見合わせているとともに、一部区間で速度を落として運転していて、遅れが発生しています。 芸備線