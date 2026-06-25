プロ野球・巨人は25日、育成選手の笹原操希選手と支配下選手契約を締結したことを発表しました。背番号は「95」です。現在22歳の笹原選手は。2021年のドラフト会議で育成ドラフト4位指名を受けて、巨人に入団。昨季は支配下契約を勝ち取り、1軍で13試合に出場しました。今季からは再び育成選手としてスタート。今季2軍で9試合に出場し、打率.345とアピールしていました。笹原選手は、球団を通じて、「もう一度支配下に上がれてうれ