25日のボートレース鳴門SG「第36回グランドチャンピオン」は、3日目7Rで2号艇の石野貴之（44＝大阪）が、コンマ01のスリットオーバーでフライング返還欠場。賞典除外となり、発売額1億9210万1000円の約64.1％に当たる1億2325万6000円が返還された。鳴門ではSG2Vの実績がある石野は2日目5R、3日目2Rで1着を獲って勢いに乗っていた矢先のスタート事故となった。徳山ダイヤモンドカップ（9月12日〜17日）後に30日のフライング休み