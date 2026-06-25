防衛省統合幕僚監部がXを更新しました。【映像】防衛省、中国空母の「遼寧」巡る報道を否定「中国国営メディアは、自衛隊が空母「遼寧」を含む中国海軍艦艇に対し、あたかも妨害や挑発を行ったかのように報じていますが、こうした主張は事実ではありません。防衛省・自衛隊としては、引き続き、冷静かつ毅然とした姿勢の下、安全確保を大前提としつつ、我が国周辺の海空域における警戒監視をプロフェッショナルかつ着実に実施し