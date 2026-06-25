7月1日から全国で放送される「湖池屋ストロング」の新テレビCMに、俳優でモデルの三吉彩花（30）が出演する。【映像】美脚際立つ“お祭りコーデ”の三吉彩花新CMは、レモンカラーのねじり鉢巻を締めたお祭りコーディネートの三吉が、巨大な“レモン太鼓”をバチで豪快に打ち鳴らす姿や、「けん玉」をするユニークな姿が見どころとなっている。インタビューでは、今月30歳を迎えた三吉が「30代でこれだけは絶対にやりたい」と