村上市内で女性を待ち伏せ、抱きつくわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつの容疑で福島・いわき市に住む柔道整復師の男（43）が25日、逮捕されました。警察によりますと、男はことし4月10日午後6時半ごろから午後7時前までの間に、村上市内で女性（当時30代）を待ち伏せ、抱きつくわいせつな行為をした疑いがもたれています。女性が村上警察署に「男から付きまとわれている」と相談したことで事件が発覚しました。警察は、