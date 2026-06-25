俳優の波瑠さんが『夏のアートアクアリウム2026 -金魚と巡る、日本の夏-』開催記念イベントに登壇。最近の「推し活」を明かしました。【写真を見る】【波瑠】最近の“推し活”は甥＆姪の盆踊り！「キュンキュンしてシャッターが止まらない」浴衣姿でメロメロ『夏のアートアクアリウム2026 -金魚と巡る、日本の夏-』は今夏、新しい展示として「金魚屏風の間」を初お披露目。アートアクアリウム美術館GINZAにて6月26日〜9月30日の期