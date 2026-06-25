アレンジ自在の「豚こま肉」は家計の強い味方。リーズナブルに手に入るけれど、少しかたいと感じる人もいるかもしれません。今回は、みんな大好きな冷しゃぶサラダをおいしく作る2つの方法をご紹介します。 ▼温度に注目 ポイントは、豚こま肉を低温でゆでること。その際に酒を入れることで、やわらかくなるだけでなく、くさみも消えておいしさがグッとアップします。 ▼下ごしらえでやわらか食感に ゆでる前のひと手間が大事