住友金属鉱山が３日続落。全体相場が大幅高となるなか逆行安を演じている。同社は金鉱山を有し金関連銘柄の側面を持つが、足もとの金価格下落が嫌気されている様子だ。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）で金先物８月物は２４日、前日比１４０．６ドル安の１トロイオンス＝４００８．８ドルと下落。一時３９７５．７ドルまで売られ昨年１１月上旬以来の安値をつけた。足もとで米利上げ観測が浮上するなかドルが上