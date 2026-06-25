午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１９６、値下がり銘柄数は３１９、変わらずは４１銘柄だった。業種別では３３業種中２６業種が上昇。値上がり上位に電気機器、金属製品、ガラス・土石、情報・通信など。値下がりで目立つのは鉱業、海運、保険など。 出所：MINKABU PRESS