【写真】宮舘涼太がきゅるんとした視線を向け記念ケーキを両手持ち／ラジオオフショット 『月刊TVガイド』公式Xで、Snow Manの宮舘涼太がホールケーキを手にしたオフショットが公開された。 本誌8月号（6月24日発売）には、宮舘がパーソナリティを務めるTBSラジオ『宮舘涼太のロイヤルサロン』の独占密着が掲載されている。 ■『ロイヤルサロン』1周年を祝うケーキにニッコリ 投稿には、 「