「ゆのちゃんのはじめて旅」永尾柚乃ちゃんの「初めて」を探す旅！今回は＜新宿駅周辺の初めてグルメ＞を探します。＜出演者＞横山裕（SUPER EIGHT）永尾柚乃浦野モモ（日本テレビアナウンサー）＜放送で伺ったお店＞【reDine新宿】去年6月にオープンした進化系フードコート。■もッち・シンジュク・もつ焼き690円・もつ煮込み680円■新宿ステーキ・和牛厚切りステーキガーリックバターライス2,700円※ランチ限定■cof