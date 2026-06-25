危険運転致死傷罪の高速度と飲酒の類型に数値基準を新設する改正自動車運転処罰法が25日、衆院本会議で可決、成立した。主に一般道で最高速度50キロ以上の超過、高速道路などでは60キロ以上の超過をそれぞれ対象とする。飲酒は体内アルコール濃度が呼気1リットル中0.5ミリグラム以上が対象。数値基準を明確化することで、曖昧と批判されてきた規定に苦しむ被害者や遺族が減るとの期待がある。先に参院で審議していた。公布から