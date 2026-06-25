阪神は25日、18時に甲子園球場で開催予定だったヤクルト戦を天候不良のため中止が決定したことを発表した。阪神は大竹耕太郎、ヤクルトは奥川恭伸が先発予定だった。▼ 阪神の今季雨天中止4月15日vs巨人（甲子園）4月23日vsDeNA（横浜）5月21日vs中日（甲子園）6月2日vs西武（甲子園）6月7日vs楽天（甲子園）6月8日vs楽天（甲子園）6月20日vsDeNA（横浜）6月24日vsヤクルト（甲子園）6月25日vsヤクルト（甲子園）