6月23日（日本時間）に行われたツインズ戦で、17号先頭打者ホームランを放ったロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）。これで、6月20日に第2子が誕生以降3戦2ホーマーとますます調子を上げている。第2子誕生に際し、大谷は自身のインスタグラムに、《無事に生まれてきてくれてありがとう。そしてこの道のりを支えてくださったすべての方々に心から感謝申し上げます翔平、真美子》と綴った。投稿には、ブルーのデコピンT