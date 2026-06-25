「明菜さんが日テレのバラエティ番組に出演するのは、じつに20年ぶり。明菜さんの姿が映った告知映像が公開されるや、瞬く間にネット上で話題が集まっています」こう語るのは、日本テレビ関係者だ。6月21日、同局で放送されているSixTONESの冠バラエティ番組『Golden SixTONES』の次回告知が放送され、歌手の中森明菜（60）が出演することが公表された。同告知では、明菜が韓国でSixTONESのメンバーたちとはしゃぐ姿が映し出された