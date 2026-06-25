記事ポイント魚肉と米粉を焼きあげたサクサク食感のノンフライスナックローストアーモンドと組み合わせたたんぱく質豊富なミックス菓子食べきりサイズ21g、2026年6月30日に期間限定で全国発売 ブルボンは、魚肉と米粉を練りあわせて焼きあげたノンフライスナックにローストアーモンドを合わせた「おさかなスナックアーモンドミックス」を、2026年6月30日(火)に期間限定で新発売します。たんぱく質をたっぷり含んだ食べきりサ