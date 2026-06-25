記事ポイント電話発信だけで入退場管理が完了し、カードリーダー等の機器が不要現場代理人が各現場で手続きを進められる属人化しない教育体制を構築建退共電子申請との連携で就業履歴と就労実績の管理を一本化 島津建設は、CCUS認定の入退場管理システム「キャリアリンク」を導入し、公共工事の全現場で現場代理人が主体となる運用体制を構築しました。2026年4月に運用体制の定着を実現し、現場・協力会社・総務部門の業務負