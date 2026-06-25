札幌地裁北海道江別市で2024年、千歳市の大学生長谷知哉さん＝当時（20）＝を集団暴行し死亡させたとして、強盗致死などの罪に問われた6人のうち3人の裁判員裁判で、札幌地裁（高杉昌希裁判長）は25日、当時大学生だった釧路市の川村葉音被告（21）を懲役30年（求刑無期懲役）とする判決を言い渡した。札幌市の滝沢海裕被告（19）は求刑通り懲役20年、当時16歳だった同市の少年は懲役9年以上13年以下（求刑懲役10年以上15年以下