台風7号の影響で、25日から26日にかけて、沖縄と全国各地を結ぶ空の便の一部欠航が決まっています日本航空は25日、羽田と那覇を結ぶ便など11便の欠航を決め、約2700人に影響が出るとしています。また全日空は25日、沖縄県の宮古島と各地を結ぶ便など22便を欠航します。26日は、主に那覇と羽田など全国各地を結ぶ52便を欠航し、1万人あまりに影響が出るとしています。スカイマークも25日に19便、26日に16便の欠航を決めていて、25日