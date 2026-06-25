ナインティナイン岡村隆史（55）が、25日までにスレッズのアカウントを新設した。岡村は「NHKさんの食堂で豚の生姜焼き定食」とつづり、NHKの食堂での写真を公開。初投稿から22時間経過した25日午後1時時点でコメントは1000件以上。フォロワーは23万人に到達していた。岡村の初投稿に対し「めちゃイケ大好きでした…」「まさか、岡村さんがスレッズをやる日が来るなんて」「わあ岡村さんだこちらでお目にかかれてうれしいです