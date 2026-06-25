JR西日本によりますと、きょう（25日）午後1時ごろ、JR津山線の金川駅～建部駅間で列車が倒れ掛かっていた木と接触したため、車両ならびに現地の確認が行われました。 このため津山線の一部列車に約20分の遅れがでています。（25日午後1時30分現在）