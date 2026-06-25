INFORICHは、25日7時30分ごろに青森県で最大震度6強の地震が発生したことをうけて、同社のモバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」（チャージスポット）を48時間無料で利用できる措置をとっている。 青森県階上町と八戸市に設置された72箇所のバッテリースタンドで、CHARGESPOTのバッテリーを48時間無料で利用できる。 対象となるCHARGESPOT設置店舗は以下の通り。