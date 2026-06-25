元TOKIOの山口達也氏が25日、自身のXを更新。インスタグラムを開設したことを報告した。【写真】「産んでくれてありがとう」誕生日に公開した山口達也の家族ショット山口は近影に「Instagram始めましたこちらも宜しくお願いします！」というコメントを添え、インスタグラムのURLを記載。インスタグラムでも「山口達也ですInstagram始めました」と自己紹介し、操作に苦戦中…コチラでも宜しくお願いします」とつづった。