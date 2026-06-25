北海道江別市で2024年、男子大学生を集団暴行し死亡させたとして強盗致死などの罪に問われた6人中3人の裁判員裁判で、札幌地裁は25日、3人のうち当時大学生だった川村葉音被告（21）に懲役30年の判決を言い渡した。