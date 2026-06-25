キム・ヨナが優雅な魅力を発揮した。キム・ヨナは6月24日にインスタグラムを更新。【写真】キム・ヨナの整形議論、顔面史自身がモデルを務めるラグジュアリーブランドのコスメ商品の撮影カットを公開した。写真のキム・ヨナは、ノースリーブのホワイトワンピースにアイボリーのサンダルを合わせた上品なスタイル。ゆるやかなウェーブヘアを下ろし、明るい笑顔を見せている。上品でありながら清楚かつ透明感あふれる雰囲気を演出し