シュークリーム専門店ビアードパパは、2026年7月1日から、「ゴジラ」との初のコラボレーション商品『ゴジラシュー』を7月限定で販売する。【『ゴジラシュー』の画像はこちら】◆ゴジラシュー販売期間:2026年7月1日〜7月31日 予定販売価格:390円(税込)販売店舗:全国のビアードパパ「ゴジラの表皮」を表現した漆黒の生地は、竹炭を使用し、ゴジラのゴツゴツとした表皮を再現した。中には、果肉感があり甘酸っぱく、鮮やかなピンク色