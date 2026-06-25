午後6時プレーボール予定だった25日の阪神―ヤクルト（甲子園）は、午後1時30分に中止が発表された。阪神は、24日同戦に続いて2試合連続の雨天中止。20日DeNA戦（横浜）も雨で流しており、直近4試合中3試合が中止となった。26日からはマツダスタジアムに舞台を移して、広島との3連戦が予定されているが、再び悪天候予想となっている。