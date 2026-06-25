北海道江別市で２０２４年、千歳市の大学生長谷知哉さん（当時２０歳）を集団暴行して死亡させたとして、強盗致死罪などに問われた無職川村葉音（はおと）被告（２１）ら３人の裁判員裁判で、札幌地裁（高杉昌希裁判長）は２５日、川村被告に懲役３０年（求刑・無期懲役）、無職の男（１９）に懲役２０年（同・懲役２０年）、少年（１７）に懲役９年以上１３年以下の不定期刑（同・懲役１０年以上１５年以下）の判決を言い渡した
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