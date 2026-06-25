けさ、青森県で最大震度６強を観測した地震の影響で、山形県内の一部列車に遅れが発生しました。 【山形新幹線】遅延：５本（上り２本、下り３本）最大約７８分の遅れ約１０３０人の利用者に影響が出ました。 【奥羽本線（米沢～山形間）】遅延：５本（上り３本、下り２本）最大約５４分の遅れ約１３２０人の利用者に影響が出ました。 【陸羽西線】遅延：２本（上り１本、下り１本）最大約４０分の遅れ約５０人の利用者に