北海道江別市で、男子大学生が男女6人から集団暴行をうけ死亡した事件の裁判員裁判で、札幌地裁は2026年6月25日、当時16歳の少年に懲役９年以上、１３年以下の不定期刑を言い渡しました。強盗致死などの罪に問われたのは、川村葉音被告（21）と滝沢海裕被告（当時18）、少年（当時16）のあわせて3人です。起訴状などによりますと、3人は2024年10月、江別市の公園で長谷知哉さん（当時20）と交際していた八木原亜麻被告らと共謀し、